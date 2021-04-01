جيبوتي أول منافسي الخضر في تصفيات مونديال 2022

﻿يشرع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم في الدور التصفوي الثاني لكأس العالم-2022، ما بين 5 و 8 يونيو أمام منتخب جيبوتي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، برسم الجولة الأولى (المجموعة الأولى) حسب الرزنامة التي كشفت عنها اليوم الخميس، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على موقعها الرسمي.

وسيواصل أبطال إفريقيا المنافسة التصفوية بتنقل إلى واغادوغو لمواجهة منتخب بوركينا فاسو ما بين 11 و14 يونيو لحساب الجولة الثانية للمنافسة.

وبعد راحة تدوم ثلاثة أشهر، تستأنف المغامرة التصفوية نشاطها بإجراء الجولة الثالثة باستضافة "الخضر" لمنتخب النيجر و ذلك ما بين 1 و 4 سبتمبر، قبل التنقل إلى نيامي لحساب الجولة الرابعة في الفترة الممتدة من 5 الي 7 سبتمبر.

ويواصل رفاق القائد رياض محرز، المنافسة في جيبوتي ما بين 6 و 9 أكتوبر (الجولة الخامسة)، قبل استقبال بوركينا فاسو بالجزائر ما بين 10 و 12 أكتوبر (الجولة السادسة و الأخيرة).

و يتأهل الأول عن المجموعات العشرة لمباريات السد المقررة في شهر نوفمبر المقبل، حيث تجري خمس مباريات (ذهابا و إيابا) عقب اجراء عملية القرعة، مع الأخذ بعين الاعتبار ترتيب المنتخبات العشرة المتأهلة في تصنيف الفيفا ليتم على إثرها التعرف على المتأهلين الخمسة لمونديال قطر 2022 (21 نوفمبر - 18 ديسمبر 2022).

برنامج مباريات المنتخب الجزائري:

الجولة الأولى (5، 6، 7، 8 يونيو):

الجزائر – جيبوتي

النيجر - بوركينا فاسو

الجولة الثانية (11، 12، 13، 14 يونيو):

جيبوتي – النيجر

بوركينا فاسو – الجزائر

الجولة الثالثة (1، 2، 3، 4 سبتمبر):

جيبوتي - بوركينا فاسو

الجزائر – النيجر

الجولة الرابعة (5، 6، 7 سبتمبر):

النيجر – الجزائر

بوركينا فاسو – جيبوتي

الجولة الخامسة (6، 7، 8، 9 أكتوبر):

جيبوتي – الجزائر

بوركينا فاسو – النيجر

الجولة السادسة (10، 11، 12 أكتوبر):

الجزائر - بوركينا فاسو

النيجر - جيبوتي