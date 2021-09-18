تصفيات مونديال-2022: الجزائر- النيجر يومي الـ 8 والـ 11 أكتوبر

18/09/2021 - 15:59

ستجرى المواجهة المزدوجة بين منتخبي الجزائر والنيجر برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2022، يومي الـ 8 و الـ 11 أكتوبر المقبلين حسبما أعلنته هذا  السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وستقام مباراة الذهاب بين الجزائر و النيجر لحساب الجولة الثالثة يوم  الجمعة الـ 8 أكتوبر على الساعة 30 سا 17 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة. أما لقاء الإياب برسم الجولة الرابعة فسيجرى يوم الاثنين الـ 11 أكتوبر ، بملعب -الجنرال سيني كونتشي - بالعاصمة نيامي- بعد "الضوء الأخضر" للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالسماح لهذا الملعب باستضافة مقابلات منتخب النيجر في التصفيات المونديالية.

جدير بالذكر، أن منتخب النيجر استضاف نظيره بوركينافاسو (0-2) بمراكش المغربية خلال الجولة الأولى من التصفيات، بسبب عدم تأهيل ملعبه.

وبعد إجراء جولتين من التصفيات، تتصدر الجزائر رفقة بوركينافاسو المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ليأتي النيجر في المركز الثالث ب(3ن)، أما جيبوتي فتتذيل الترتيب دون رصيد.

 

 

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