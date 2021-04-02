انتخاب ياسين قوري رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو

انتخب نائب رئيس رابطة البويرة للكاراتي دو، ياسين غوري، رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو للعهدة الأولمبية 2021-2024، اليوم الجمعية، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت وقائعها بالجزائر العاصمة.

وتحصل قوري على 29 صوتا، مقابل 24 للمترشح سمير سليماني و8 للمترشح الثالث مولود عمار خودجة.

بينما ألغيت 4 أصوات.

وجرت أشغال الجمعية بحضور 65 عضوا يحق لهم في الانتخاب، تحت إشراف ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والمحضر القضائي.

وصرح الرئيس الجديد عقب انتخابه قائلا : ''أولا، أود أن أشكر أعضاء الجمعية العامة على ثقتهم.أما الآن، الأولوية تخص التأهل لأولمبياد طوكيو 2021 رغم أن المهمة تبدو صعبة ، وسنحاول تقديم الأفضل من أجل ضمان تأشيرة الموعد العالمي''.

واستطرد قائلا: ''نحن بمثابة عائلة واحدة والأبواب تبقى مفتوحة للجميع من أجل لم الشمل.

واضاق قائلا :" أتمنى أن تكون عهدة أولمبية أين يتم تقديم فيها الكثير للكراتي على مختلف المستويات و سنحاول لإيجاد الحلول وتحقيق الهدف''.

ومعلوم أن اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تجديد الهيئات الرياضية كانت قد رفضت ترشح الرئيسين السابقين للاتحادية ابو بكر مخفي ( 2009) وخيدر ايت ابراهيم ( 2013).

يذكر ان اعضاء الجمعية العامة العادية صادقوا في 20 مارس على الحصيلة المالية والادبية لرئيس الاتحادية المنتهية عهدته، سليمان مسدوي الذي قرر عدم الترشح لعهدة ثانية .

واوضح مسدوي قائلا : " قررت عدم الترشح لعهدة اولمبية جديدة وسأكتفي بمهمتي على رأس مديرية الشباب والرياضة لولاية تيارت وقراري يتطابق مع القوانين الجديدة لوزارة الشباب والرياضة."

تركيبة المكتب الفيدرالي:

الرئيس: ياسين قوري

أعضاء المكتب: مراد بريوة (36 صوتا)، عمر رابحي (34 صوتا)، إبراهيم بوكرش (32 صوتا)، مصطفى رجاتي (32 صوتا)، رياض زاوي (29 صوتا)، بلخير سعيدات (27 صوتا)، حسان ساحي (26 صوتا)، جلول بشيري (24 صونا).

المصدر : وأج