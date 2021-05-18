إعادة انتخاب الجزائري محمد مريجة نائبا أولا لرئيس الاتحاد الإفريقي للجيدو

18/05/2021 - 21:48

أعيد انتخاب الجزائري محمد مريجة للمرة الثانية،  كنائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي للجيدو للعهدة الاولمبية 2021/ 2024 ، خلال  المؤتمر الانتخابي اليوم الثلاثاء بداكار ( السنغال).

وفاز بمنصب رئيس الهيئة القارية ، الملغاشي  راندريا نسولونياكو سيتني ،  امام  منافسه التشادي ابكار دجرماح اومي، بـــ 42 صوتا ، مقابل 9 . 

ويرأس سيتني -الذي يُشرف على الاتحادية الملغاشية للجيدو منذ سنة 2009- ، ايضا اللجنة الاولمبية الملغاشية  ويعد الشخصية الملغاشية الثانية التي تشغل  منصب مرموق في المجال الرياضي القاري، بعد احمد احمد الرئيس السابق   للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ، مابين 2017- 2021 ، قبل ان  تعاقبه  الاتحادية الدولية للعبة.

وبالإضافة الى منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الافريقي للجيدو ، يشغل  مريجة منصب المسؤول الأول عن الجانب التقني للهيئة القارية.

وعقب اختتام المؤتمر الانتخابي ، سيحضر  الاعضاء المنتخبون ، البطولة  الافريقية للجيدو - اكابر ( رجال وسيدات) المقررة من 20 الى 23 مايو  والتي  ستعرف مشاركة احسن المصارعين في القارة ، سيما وان المنافسة  تعد آخر مرحلة للتأهل الى الألعاب الاولمبية بطوكيو.

وستكون الجزائر ممثلة بــــ18 مصارعا ( تسع رجال وتسع سيدات).

وسوم:

رياضة, المصارعة

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