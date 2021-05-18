إعادة انتخاب الجزائري محمد مريجة نائبا أولا لرئيس الاتحاد الإفريقي للجيدو

أعيد انتخاب الجزائري محمد مريجة للمرة الثانية، كنائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي للجيدو للعهدة الاولمبية 2021/ 2024 ، خلال المؤتمر الانتخابي اليوم الثلاثاء بداكار ( السنغال).

وفاز بمنصب رئيس الهيئة القارية ، الملغاشي راندريا نسولونياكو سيتني ، امام منافسه التشادي ابكار دجرماح اومي، بـــ 42 صوتا ، مقابل 9 .

ويرأس سيتني -الذي يُشرف على الاتحادية الملغاشية للجيدو منذ سنة 2009- ، ايضا اللجنة الاولمبية الملغاشية ويعد الشخصية الملغاشية الثانية التي تشغل منصب مرموق في المجال الرياضي القاري، بعد احمد احمد الرئيس السابق للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ، مابين 2017- 2021 ، قبل ان تعاقبه الاتحادية الدولية للعبة.

وبالإضافة الى منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الافريقي للجيدو ، يشغل مريجة منصب المسؤول الأول عن الجانب التقني للهيئة القارية.

وعقب اختتام المؤتمر الانتخابي ، سيحضر الاعضاء المنتخبون ، البطولة الافريقية للجيدو - اكابر ( رجال وسيدات) المقررة من 20 الى 23 مايو والتي ستعرف مشاركة احسن المصارعين في القارة ، سيما وان المنافسة تعد آخر مرحلة للتأهل الى الألعاب الاولمبية بطوكيو.

وستكون الجزائر ممثلة بــــ18 مصارعا ( تسع رجال وتسع سيدات).