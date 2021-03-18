انتخاب فرحات فزيل رئيسا للاتحادية الجزائرية للملاكمة

18/03/2021 - 13:30

انتخب عبد النور فرحات فزيل رئيسا للاتحادية الجزائرية للملاكمة للعهدة الأولمبية 2021-2024, خلال أشغال الجمعية العامة  الانتخابية التي جرت هذا الخميس بالجزائر العاصمة.

وتحصل رئيس رابطة ولاية النعامة على 21 صوتا مقابل 19 لمنافسه يوسف خليفي,  رئيس رابطة بجاية, بينما تم إلغاء صوتين.

وجرت أشغال الجمعية العامة بحضور 52 عضوا منهم 42 لهم الحق في التصويت, وممثل  وزارة الشباب و الرياضة, سيد أحمد عمروني.

كما انتخب أعضاء الجمعية العامة على المكتب الفدرالي الجديد الذي يتكون من 10  أفراد, من أصل 24 ملف ترشح قبلتهم لجنة الترشيحات.

يذكر أن الاتحادية الجزائرية للملاكمة كانت تسير من قبل مكتب مؤقت  ("ديريكتوار") منذ 11 أكتوبر الفارط, بعد معاقبة الرئيس السابق عبد المجيد  نحاسية ومكتبه الفدرالي من قبل وزارة الشباب و الرياضة.

وسوم:

رياضة, ملاكمة

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