جراد يؤكد على ضرورة الإستفادة من إيرادات الإقتصاد الثقافي

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاقتصاد الثقافي الذي يدوم ثلاثة أيام.

وخلال كلمته الافتتاحية ، أكد جراد أن الاصلاحات العميقة التي باشرتها البلاد تستدعي الاستثمار في كل ما من شانه انتاج الثروة و زيادة مناصب الشغل بما فيها قطاع الثقافة الذي يزخر بامكانيات ضخمة.

وأكد الوزير الأول على ضرورة الاستفادة من ايرادات الاقتصاد الثقافي التي تحقق مبالغ ضخمة و توفر الملايين من مناصب الشغل في العالم.

وذكر بأن الحكومة عملت على تحفيز الصناعية السينمائية و الثقافية و تشجيع الخبرات الوطنية في هذا المجال و انشاء الهياكل القاعدية الخاصة بالسينما و المسرح من قاعات العروض و غيرها.

كما ذكر بالتدابير الاستعجالية المتخذة في مجال حماية الممتلكات الثقافية و كذا الشروع في الاستغلال الاقتصادي للمواقع الاثرية مثل قلعة الجزائر.

وتطرق جراد الى أهمية التوجه نحو انشاء مدن للانتاج السينمائي مشيرا الى الترابط الوثيق بين قطاعي الثقافة و السياحة.

ويعرف المنتدى حضور عدة وزراء و مستشاري رئيس الجمهورية وممثلي هيئات و مؤسسات الدولة إضافة إلى خبراء وفاعلين في مجالي الثقافة والاقتصاد.



المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية