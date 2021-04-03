﻿ دورة الزيبان : دراجو المجمع البترولي يسيطرون على سباق المرحلة النهائية

سيطر دراجو نادي المجمع الرياضي البترولي (الجزائر العاصمة ) على سباق المرحلة الأخيرة لدورة الزيبان للدراجات الهوائية باحتلالهم صدارة الترتيب في الفردي و حسب الفرق في صنف الأكابر لهذه المنافسة التي جرت أطوارها اليوم السبت بمدينة بسكرة على مسافة 122 كلم.

وقد تمكن في صنف الأكابر (ذكور) دراج نادي المجمع الرياضي البترولي عبد الله بن يوسف من نيل صدارة الترتيب حيث قطع المسافة في 3 ساعات و33 دقيقة و40 ثانية متبوعا في المركز الثاني بزميله في النادي إسماعيل لالوشي ب3 سا و34 د و 28 ثا فيما نال زميلهما ساسان الخصيب المركز الثالث بقطعه المسافة في 3 سا و38 د و56 ثا .

و في الترتيب العام لهذه الدورة في صنف الأكابر، عادت المراتب الأولى لدراجي المجمع البترولي، حيث فاز بلقب الدورة الدراج إسماعيل لالوشي متبوعا في المركز الثاني بعبد الله بن يوسف فيما نال المرتبة الثالثة ساسان الخصيب في صنف الأواسط (ذكور)، تمكن دراج نادي القنطرة (بسكرة) محمد رضوان برينيس من افتكاك ريادة الترتيب بقطعه المسافة في 3 سا و38 د و56 ثا في حين استطاع عبد الكريم فركوس من نادي أكاديمية قسنطينة من احتلال المركز الثاني بتوقيت 3 سا و40 د و23 ثا فيما جاء في المركز الثالث دراج نادي "المجد" (البليدة)، محمد مجاجي بتوقيت 3 سا 43 د و17 ثا.

وقد استطاع نادي المجمع الرياضي البترولي من افتكاك ريادة الترتيب حسب الفرق في دورة الزيبان الوطنية التي شارك فيها 110 دراجين يمثلون مختلف النوادي الوطنية يليه نادي " المجد " للبليدة في المرتبة الثانية متبوعا بأسود الأطلس البليدي في الترتيب الثالث .

وقد تميز السباق الأخير ضمن دورة الزيبان الذي انطلق من أمام متحف المجاهد العقيد محمد شعباني بعاصمة الولاية باتجاه مرتفعات عين زعطوط مرورا ببلديات طولقة و الحاجب ولوطاية و برانيس بمستوى "شديد من التنافس في ظل هبوب رياح صعبت من مهمة الدراجين"، حسب ما ذكره منظمو الدورة .

للتذكير، فإن دورة الزيبان الوطنية للدراجات الهوائية التي اختتمت اليوم السبت قد انطلقت في الفاتح من أبريل الجاري.

وقد بادرت إلى تنظيم هذه الدورة الوطنية الاتحادية الجزائرية للدراجات الهوائية والرابطة الولائية لهذا التخصص الرياضي بالتنسيق مع المديرية المحلية للشباب والرياضة.