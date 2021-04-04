شباب بلوزداد يتعاقد مع اللاعب مرزوقي

رسم صبيحة هذا الأحد اللاعب خير الدين مرزوقي التحاقه بشباب بلوزداد، وأمضى على عقد مدته ثمانية عشرة شهرا.

ورحبت إدارة شباب بلوزداد في منشور على صفحتها الرسمية بمرزوقي الذي يعتبر أولى صفقتها خلال المركاتو الشتوي الذي إنطلق استثنائيا يوم 22 مارس الفارط وسيستمر إلى غاية 11 أفريل الجاري.

للإشارة، فإن اللاعب السابق لمولودية الجزائر، وسريع غليزان، خير الدين مرزوقي عاد بقوة رفقة شبيبة سكيكدة الناشط ضمن المحترف الأول بعد أربعة سنوات من الغياب بسبب العقوبة.

يذكر أن مرزوقي ، تم ايقافه عن ممارسة كرة القدم، عام 2016 من طرف لجنة الإنضباظ، لمدة أربعة سنوات، بعد ثبوت تناوله مواد محظورة، عندما كان يلعب مع نادي مولودية الجزائر.