رابطة أبطال إفريقيا: قرعة الدور ربع النهائي يوم 30 أفريل

ستجري عملية القرعة للدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة 30 أفريل بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة, حسب ما أوردته الأحد وسائل إعلام المحلية.

وتوضح نفس المصادر, أن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي برمجت ليومي 14 و 15 ماي على أن تدور مرحلة الإياب يومي 21 و 22 من نفس الشهر.

ولا يزال ممثلا الكرة الجزائرية في هذه المنافسة, مولودية الجزائر و شباب بلوزداد في السباق من أجل نيل إحدى المقعدين في مجموعتهما, و ذلك قبل يوم واحد من إسدال الستار على مرحلة المجموعات.

فإذا كان شباب بلوزداد (المجموعة الثانية) قد يعث حظوظه في التأهل من جديد بعد تغلبه يوم الجمعة الماضي بالجزائر على تي بي مازمبي الكونغولي (2-0), فإن مولودية الجزائر (المجموعة الرابعة) قد أهدرت من جهتها فرصة ثمينة للتأهل بعد انهزامها مساء أمس السبت بملعب 5 جويلية, أمام الزمالك المصري (0-2).

فإذا كان العميد يبقى بحاجة إلى نقطة واحدة خلال تنقله إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي, فإن الشباب مطالب بتحقيق الفوز في بريتوريا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي للمرور للدور ربع النهائي.

للإشارة, فإن منافسي المولودية و الشباب قد ضمنا مسبقا تأهلهما للدور الموالي قبل خوض الجولة السادسة و الأخيرة المقررة الأسبوع المقبل.