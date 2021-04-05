عزيز حيدار:12000 لغم زرعها الاحتلال المغربي على مسافة 4 كيلومتر بالكركرات

أكد رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام عزيز حيدار أن الصحراء الغربية تصنف مع البلدان ال10 الأكثر تلوثا بالألغام و القنابل العنقودية في العالم ،مشيرا إلى ازيد من 12000 لغم مضاد للأفراد زرعها الاحتلال المغربي على مسافة 4 كيلومتر بالكركرات مؤخرا.

وأضاف عزيز حيدار في لقاء خاص لإذاعة الجزائر الدولية أن الاحتلال المغربي زرع 12000لغم على مسافة 4 كم على ضفتي جدار العار مبرزا أن عدد ضحايا الألغام بلغ 1700 مصاب مقدرا العدد الحقيقي باكثر من 2500 ضحية.

ونبه المسؤول الصحراوي إلى أن المغرب لطالما تهرب من التوقيع على معاهدة اوتاوا لحضر الالغام ومعاهدة اوسلو لحضر القنابل العنقودية ذلك لانه كان يخطط لشن حروب اخرى مناشدا المجتمع الدولي الضغط على المغرب للتوقيع على المعاهدتين والشروع في تطهيرالمناطق المدججة بالالغام و مساعدة الضحايا .

المصدر : الاذاعة الجزائرية