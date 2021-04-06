الجمعية العامة الانتخابية للفاف: لجنة الترشيحات برئاسة عبد المجيد ياحي تشرع في عملها

شرعت لجنة الترشيحات هذا الثلاثاء في عملها برئاسة عبد المجيد ياحي، تحسبا للجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، المقررة يوم الخميس 15 أفريل الجاري.

وتم تحديد موعد إيداع ملفات الترشح لمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من 6 إلى 9 أفريل الجاري منتصف الليل.

وتتولى لجنة الترشيحات التي يرأسها عبد المجيد ياحي، رئيس نادي اتحاد الشاوية، دراسة الملفات يومي 10 و 11 أفريل الجاري، قبل أن تواصل لجنة الطعون برئاسة ناصر سلاطني (رابطة ولاية تبسة) عملها يوم 12 أفريل الجاري.

وبالإضافة إلى رئيس اتحاد الشاوية، عبد المجيد ياحي، تتشكل لجنة الترشيحات من الأعضاء التاليين محمد شيبي (رابطة ولاية المدية)، مصطفى بوشباح (مولودية بجاية)، رشيد حمري (رابطة ولاية تيبازة) وسيد علي بن شرشالي (اتحاد البليدة)، ناهيك عن عضوين إضافيين، ويتعلق الأمر بكل حمزة قرفي (رابطة الوادي) وجمال زرهوني (رابطة سيدي بلعباس).

وتم تنصيب لجنة الترشيحات أمس الإثنين، عقب اختتام أشغال الجمعية العامة العادية للهيئة الفيدرالية الكروية، بفندق الشيراطون بالعاصمة، حيث شهدت المصادقة على الحصيلتين الأدبية والمالية لموسم 2020.

كما تم تنصيب لجنة الطعون برئاسة ناصر سلاطني (رابطة ولاية تبسة)، بمعية الأعضاء عزوز ميقيرش (أمل بوسعادة)، عباس مورصلي (اتحاد بلعباس)، ناهيك عن عضويين إضافيين وهم سليم رشاي (شبيبة سكيكدة) وكمال سمرة (رابطة ولاية سطيف).

تجدر الإشارة، أن الرئيس المنتهية ولايته، خير الدين زطشي، قد قرر عدم الترشح لعهدة ثانية، علما أن هذا الأخير كان قد تولى زمام رئاسة الاتحادية يوم 20 مارس 2017 خلفا للرئيس السابق محمد راوراوة.