رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يتوجه هذا الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا بدون نساخ وبلخيتر

توجه فريق شباب بلوزداد صبيحة هذا الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا، تحسبا لمواجهة صان داونز لحساب الجولة السادسة والأخيرة (المجموعة الثانية) لمرحلة المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم المقررة يوم الجمعة القادمة بداية من الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر.

وأعلن نادي شباب بلوزداد، غياب الظهيرين، شمس الدين نساخ ومختار بلخيتر، بسبب الإصابة، عن المقابلة الحاسمة خارج الديار ضد صن داونز الجنوب الإفريقي.

ونشر النادي العاصمي في بيان على صفحته الرسمية أن "التشكيلة الشباب أجرت صبيحة أول أمس آخر حصة تدريبية قبل التنقل إلى جنوب إفريقيا تحسبا لمواجهة صن داونز. وشهد هذا المران غياب شمس الدين نساخ الذي يعاني من إصابة على مستوى وتر العضلة المقربة ستحرمه من التنقل إلى جنوب إفريقيا. من جانبه، سيغيب مختار بلخيتر هو الآخر عن المواجهة القارية لعدم تعافيه بشكل نهائي من الإصابة بالرغم من مشاركته في الحصة التدريبية".

وأنعش شباب بلوزداد حظوظه في سبيل التأهل إلى الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا بفضل تحقيقه فوزا مهما على ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي بنتيجة 2-0، الجمعة الفارط، بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة (المجموعة الثانية) من مرحلة المجموعات.

ويكفي أبناء "لعقيبة" فوز في بريتوريا ضد ماميلودي صن داونز، لمرافقة هذا الأخير إلى الدور ربع النهائي، دون انتظار نتيجة لقاء تي بي مازيمبي - الهلال السوداني بلوبومباشي.

وعقب إجراء الجولة الخامسة من المجموعة الثانية، انفرد شباب بلوزداد بمركز الوصافة برصيد 6 نقاط، حيث استفاد ممثل الجزائر من تعادل الهلال السوداني مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي (0-0). هذا الأخير اقتطع تأشيرة التأهل للدور ربع النهائي إثر تدعيم مركزه الريادي برصيد 13 نقطة.

للتذكير فإن إدارة الفريق العاصمي أعلنت اول أمس عن فسخ عقد كل من اللاعبين فؤاد غانم ومايكي نغومبو.