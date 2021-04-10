﻿ تراجع أسعار الذهب مع التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة بعد الكشف عن بيانات إيجابية في الصين عززت توقعات تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة "كورونا" سريعا، ورغم ذلك يتجه المعدن الأصفر لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وكشفت البيانات عن ارتفاع أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة سنوية منذ جويلية 2018 خلال مارس الماضي.

وفي سياق منفصل، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري بأنه لن يفاجأ إذا بلغ التضخم مستوى 4 في المئة، مشيرا إلى أن المهم هو التأكد مما إذا كان تسارع التضخم ناتجا عن أمر مؤقت أم لا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.5 بالمئة إلى 1749.20 دولار للأوقية، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمئة عند 1748.53 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 1.2 بالمئة عند 25.28 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين 1 بالمئة مسجذلا 1220.55 دولار للأوقية، فيما استقر سعر البلاديوم الفوري عند 2630 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، بنحو 0.3 بالمئة عند 92.295 نقطة.