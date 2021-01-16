المجلس العالمي للذهب: 48 مليار دولار قيمة تدفقات صناديق التداول خلال 2020

أظهرت بيانات أصدرها مجلس الذهب العالمي أن صافي قيمة التدفقات العالمية من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب بلغت حوالي 47.9 مليار دولار أمريكي (877 طن) في العام الماضي 2020.

وأشارت البيانات إلى أن الرقم المسجل رفع إجمالي مقتنيات صناديق الاستثمار العالمية لتداول الذهب إلى 3.752 طنا، حتى نهاية العام الماضي.

ويعتبر الذهب ضمانا وملاذا آمناذ لمواجهة الزيادات المتسارعة في الأسعار، فمنذ بداية العام الماضي 2020، أدت المخاوف بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الاهتمام بالذهب، وخاصة صناديق الاستثمار العالمية لتداول الذهب.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، شهدت صناديق الاستثمار لتداول الذهب المُدرجة في أمريكا الشمالية تدفق 563 طنا في عام 2020، ما يمثل نحو ثلثي صافي التدفقات السنوية العالمية، في حين زادت الصناديق المعنية المدرجة في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى بمقدار 260 طنا و 38 طنا و 16 طنا على التوالي.