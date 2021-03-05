الذهب يهوي لأدنى مستوى خلال 9 أشهر

هبطت أسعار الذهب هذاالجمعة، إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا وتتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0,3 بالمئة إلى 1692,13 دولار للأوقية، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686,40 دولار ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2,3 بالمئة.

وانخفضت العقود الجلة الأمريكية للذهب 0,6 بالمئة إلى 1690,40 دولار.

وجدد باول الخميس تعهده بإبقاء الائتمان ميسرا، وقال إنه على الرغم من أن الزيادة في العوائد كانت "ملحوظة" إلا أنه لا يعتقد أن المركزي الأمريكي سيتعين عليه التدخل لخفضها.

وتماسكت العوائد الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1,5 بالمئة، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أشهرويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0,5 بالمئة إلى 25,17 دولار للأوقية، وانخفضت خمسة بالمئة في الأسبوع، في أسوأ أداء منذ أواخر نوفمبر الماضي ونزل البلاديوم 0,2 بالمئة إلى 2334 دولارا وتراجع البلاتين 0,6 بالمئة إلى 1119,53 دولار.