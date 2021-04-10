رابطة الأبطال: تأهل تاريخي لشباب بلوزداد لربع النهائي عقب فوزه على ماميلودي صن داونز (2-0)

حقق نادي شباب بلوزداد إنجازا كبيرا بفوزه خارج الديار على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-0 (الشوط الأول 2-0) اليوم الجمعة بمدينة بريتوريا، لحساب الجولة السادسة والأخيرة (المجموعة الثانية) من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، مفتكا بذلك تأهله للدور ربع النهائي للمسابقة.

و سجل هدفي الشباب كل من أمير سعيود (د 29) و أحمد قاسمي (د 45)، ليصعد الفريق لأول مرة في تاريخه لربع نهائي أمجد منافسة قارية للأندية.

وثمن مدرب حراس شباب بلوزداد خالد ديكماش هذا التأهل الذي أرجع الفضل فيه للاعبين مشيرا أن "التحضيرات لهذا الموعد جرت في ظروف جيدة"، وأن "الطاقم الفني ركز عمله على الجانب النفسي وحفز اللاعبين لخوض هذه المواجهة كنهائي قبل الأوان دون انتظار نتيجة مباراة تي بي مازمبي والهلال السوداني".

وأضاف ديكيماش أيضا أن "هذا التأهل أعاد الاعتبار لتشكيلة البلوزدادية بعد الهزيمة الثقيلة التي سقط بها في لقاء الذهاب. وبان هذا الإنجاز يؤكد مرة أخرى أن شباب بلوزداد فرق كبير".

من جانب أخر أوضح مدرب حراس شباب بلوزداد أن "هذا التأهل ساهم فيه جميع اللاعبين وليس فقط الثنائي سعيود وقاسمي" وانه "بداية من الدور الربع نهائي سيدافع "أبناء لعقيبة" عن كامل حظوظهم لبلوغ الهدف المنشود".

وفي اللقاء الثاني لنفس المجموعة، تغلب تي بي مازمبي على الهلال السوداني (2-1) و هو الفوز الأول للفريق الكونغولي في مرحلة المجموعات.

اثر هذه الجولة، يحتل شباب بلوزداد المركز الثاني للمجموعة برصيد 9 نقاط خلف ماميلودي صن داونز (13 ن) الذي تلقى هزيمته الأولى في مرحلة المجموعات، بينما يأتي تي بي مازمبي الكونغولي في المركز الثالث (5 ن) و الهلال السوداني في المركز الرابع و الأخير (4 ن).

وسيخوض الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة، مولودية الجزائر (المجموعة الرابعة) مباراته الأخيرة يوم غد السبت (سا 00ر17 بتوقيت الجزائر) بتونس ضد الترجي التونسي، حيث تكفيه نقطة واحدة للالتحاق بشباب بلوزداد في الدور ربع النهائي.