رابطة الأبطال : شباب بلوزداد يحل بتونس تحسبا لمواجهة الترجي الرياضي يوم السبت

حلت تشكيلة فريق شباب بلوزداد صبيحة الخميس بتونس, تحسبا للمقابلة التي تجمعها بالترجي الرياضي التونسي, يوم السبت بملعب رادس لحساب (00ر17سا), لحساب الدور الربع النهائي اياب من منافسة رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم .

واختار مدرب شباب بلوزداد, الصربي زوران مانوجلوفيك , 24, لاعبا للمشاركة في هذه السفرية , ويتعلق الامر بكل من : موساوي, غايا, عبد القادر,قداد, نساخ,خالي, تابتي, بشو, دراوي, سعيود, قاسمي , سالمي, بوسيليو, بوشار, جرار , بلحول, بلخيثر, بولخوة, تاريكات, كوكبو, حايس, مريزيق, بلعريبي, و بلخير.

و في مباراة الذهاب التي جرت يوم السبت المنصرم بملعب 5 جويلية الاولمبي بالجزائر, حقق ابناء "لعقيبة" نتيجة جيدة بتجاوزهم للضيف التونسي بهدفين لصفر (2-0) من توقيع كل من زكريا دراوي و امير سعيود .

وعينت الكونفدرالية الافريقية للعبة طاقم تحكيم غامبي لإدارة هذه المقابلة, بقيادة الحكم الرئيسي باكارا غاسما بمساعدة كل من أبدول عزيز جايو و عومار داربوي .

و في حالة التأهل للدور النصف النهائي من المنافسة المقرر يومي 18 و 19 يوليو بالنسبة لمقابلات الذهاب و 25 و26 يونيو بالنسبة لمقابلات العودة, سيواجه فريق شباب بلوزداد المتأهل من المقابلة المزدوجة بين الاهلي المصري و ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا).