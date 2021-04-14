كورونا: 176 إصابة جديدة, 116 حالة شفاء و 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الاخيرة في الجزائر

سجلت 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 116 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء بيان لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 118.975 من بينها 176 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 82.929 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.141 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 17 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية, 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة, 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".