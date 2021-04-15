حوادث المرور : وفاة 17 شخصا وإصابة 509 خلال أسبوع

15/04/2021 - 10:32

لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب 509 آخرين بجروح في 415  حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 06  إلى 12 أفريل الجاري, حسب ما أوردته الخميس مصالح الإعلام للمديرية  العامة للأمن الوطني.

ومقارنة مع الإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي عرفت حصيلة حوادث المرور  ارتفاعا قدر بـ ( +16) حادث وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ ( + 45) جريحا  وارتفاعا في عدد الوفيات بـ (09+).

و تشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى  العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام قانون المروري عدم التقيد  بمسافة الأمان الإفراط في السرعة الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة إضافة  إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق  العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

وسوم:

مجتمع

طالع ايضاً

حوادث المرور: وفاة 35 شخصا وإصابة 1447 آخرين خلال أسبوع
وفاة شخصين في حادث مرور بالجلفة
حوادث المرور: وفاة 20 شخصا وإصابة 1236 خلال أسبوع
الإذاعة الوطنية تنظم هذا الخميس يوما تحسيسيا مفتوحا حول حوادث المرور