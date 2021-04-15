كورونا : 167 إصابة جديدة و3 وفيات في الجزائر

تم تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 119 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الخميس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 119.142 حالة من بينها 167 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83.048 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.144 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 16 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".