عين الدفلى: 8 جرحى في اصطدام تسلسلي بالطريق السيار شرق-غرب

أسفر حادث مرور وقع مساء يوم الخميس بالطريق السيار شرق- غرب ببلدية الحسينية بعين الدفلى عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح النقيب نذير بلقاسمي أن هذا الحادث الذي وقع على الساعة السادسة إلا ربع مساء على مستوى الطريق السيار شرق- غرب باتجاه وهران وبالضبط بمنطقة "أولاد مهدي" بلدية الحسينية، نجم على إثر إصطدام تسلسلي ل 34 سيارة نظرا لصعوبة الرؤية وكثافة الضباب.

ووفقا لذات المصدر، أسفر هذا الحادث عن إصابة ثمان أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم من طرف وحدات الحماية المدنية إلى مستشفى خميس مليانة والعيادة المتعددة الخدمات ببومدفع.

واستنادا للنقيب بلقاسمي فقد تم تنظيف الطريق من مخلفات الحادث وفتحه أمام حركة المرور في حدود الساعة العاشرة مساء.