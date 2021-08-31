حوادث المرور: وفاة 43 شخص وجرح 1612 آخرين خلال أسبوع

توفي 43 شخص وجرح 1612 آخرين في حوادث الطرقات خلال أسبوع, حسب ما افد به، هذا الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

واوضح البيان ذاته ان أثقل حصيلة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة أربعة أشخاص وجرح 101 آخرين تم إسعافهم على إثـر 115 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلا نفس الفترة بـ 1983 تدخلا سمحت بإخماد 1411 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 194 تدخل اثر 144 حريق.

ومن جانب أخر وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 349 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي, لبس القناع الواقي وكذا التباعد الإجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 359 عملية تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.