كورونا : 163 إصابة جديدة و 117 حالة شفاء و4 وفيات خلال الــ24 ساعة الاخيرة في الجزائر

سجلت 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 117 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم السبت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر ، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 119.486 حالة من بينها 163 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83.286 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.152 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 15 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".