حوادث مرور: حملة وطنية توعوية ابتداء من غد الاثنين بمنتزه "الصابلات" بالجزائر العاصمة

تنظم المندوبية الوطنية للأمن في الطرق, ابتداء من يوم غد الاثنين حملة وطنية توعوية للوقاية من حوادث المرور خلال شهر رمضان الفضيل, تحت شعار " رمضان... دون أحزان".

وأفاد بيان لذات المندوبية اليوم الأحد أن انطلاق الحملة سيكون بمنتزه الصابلات بداية من الساعة 21 سا و30 دقيقة من ليلة غد الاثنين, أين ستنظم العديد من الأنشطة التحسيسية بمساهمة شركاء من ضمنهم وزارتي الاتصال و الشؤون الدينية والاوقاف ومصالح الأمن الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية وفعاليات المجتمع المدني وذلك تحت اشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

كما برمجت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق خلال هذه الحملة التي تدوم خمسة (05) أيام, أياما تحسيسية لفئة الدراجات النارية بمساهمة سائقي هذه الدراجات المحترفين يومي 24 أبريل الجاري والفاتح من مايو القادم على مستوى مواقف السيارات لملعب 5 جويلية و08 ماي بالبليدة و22 ماي بتيبازة.

ويتضمن برنامج الحملة من جهة أخرى -حسب البيان- خرجات ميدانية على مستوى الحواجز الأمنية لمصالح الدرك الوطني أيام 27 و28 و29 أبريل الجاري بكل من بوشاوي وزميرلي ورغاية الى جانب تنظيم يوم تحسيسي لفائدة سائقي النقل الجماعي ما بين الولايات بمحطة الخروبة بالجزائر العاصمة ودروس ومواعظ عبر المساجد في خطب أيام الجمعة.

وقصد تفعيل هذه الحملة التحسيسية حول السياقة في رمضان, تم اعتماد عدد من الدعائم منها فواصل إذاعية وومضات تلفزيونية وكتيبات تحسيسية وألعاب تربوية وأقراص أناشيد للأطفال إضافة إلى مطويات ومعلقات خاصة بالحملة.

وكان 2.800 شخص لقوا مصرعهم وأصيب 836 25 آخرون بجروح خلال سنة 2020 اثر تسجيل 949 18 حادث مرور بمناطق عديدة من الوطن, حسب حصيلة كشف عنها مؤخرا المندوب الوطني للأمن عبر الطرق, أحمد نايت الحسين.