عيد الأضحى: وزارة البيئة تطلق حملة وطنية لاحترام التدابير الوقائية

أطلقت وزارة البيئة والطاقات المتجددة حملة وطنية توعوية تدعو فيها المواطنين إلى ضرورة احترام الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية خلال يومي عيد الأضحى.

ودعت وردة بن دريس، المكلفة بالاتصال على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة، المواطنين لأخذ احتياطاتهم اللازمة للوقاية وللحفاظ على سلامتهم وسلامة بيئتهم قائلة إنه "يجب عليهم أخذ كافة الإجراءات لتفادي خطر الإصابة بالأمراض المشتركة، كلبس القفزات الصحية والكمامات وغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء من لمس الأضاحي"

وأضافت بن دريس أن التركيز انصب خلال هذه الحملة على التوعية والتحسيس بالتنسيق مع وزارة الداخيلة والجماعات المحلية ووزارتي الصناعة والشؤون الدينية و الأوقاف".

من جانب أخر، أوضحت المكلفة بالاتصال على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة أنه "تم الاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي وممثلي المجتمع المدني باعتبارهم شريكا أساسيا في توعية المواطنين" كما أضافت أنه "تم وضع أيضا ملصقات على مستوى جميع البلديات والأحياء لإنجاح هذه الحملة".