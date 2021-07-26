كوفيد-19:مساع حثيثة لتوسيع فضاءات التلقيح وبلوغ تطعيم 15 مليون مواطن نهاية 2021

تعمل السلطات على مضاعفة عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 عبر ضمان التزود المستمر باللقاحات وتوسيع فضاءات التلقيح لتشمل المراكز التجارية بالاضافة إلى حملات تلقيح متنقلة بين الأحياء.

وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار بأن وزارة الصحة فعلت مخططا وطنيا للتلقيح، يكون أولا على مستوى الوحدات الصحية القاعدية وعلى مستوى الساحات العمومية وفي أماكن العمل لتجنيب الموظفين عناء مشقة التنقل والتغيب عن العمل، وهذا -يضيف فورار- من أجل تسهيل وتوفير اللقاح للمواطن في ظروف حسنة.

وأكد الدكتور فورار بأن التلقيح هو الحل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا خصوصا في الوقت الحالي مؤكدا وفرة اللقاح في كل ولايات الوطن.

من جهته قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا، البروفيسور رياض مهياوي بأن الجهات الوصية تسعى من أجل تلقيح 15 مليون مواطن حتى نهاية السنة الجارية وذلك بالتنسيق مع كل منظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين والفنانين والرياضيين وبالاعتماد ايضا على الحملات الاعلامية وتكثيف الومضات الاشهارية عبر مختلف وسائل الاعلام.

المصدر:الإذاعة الجزائرية