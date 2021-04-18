كورونا : 156 إصابة جديدة, 111 حالة شفاء و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

18/04/2021 - 16:33

سجلت 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا  (كوفيد-19) و 3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 111  مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه الأحد وزارة الصحة والسكان وإصلاح  المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 119.642 حالة من بينها 156 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83.397  شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.155 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 21 ولاية سجلت أقل من  9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, داعية إلى  احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي  والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى  جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء".

 

وسوم:

الجزائر, صحة

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