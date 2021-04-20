كورونا: 187 إصابة جديدة, 122 حالة شفاء و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

تم تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 122 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الثلاثاء , بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 120.092 حالة من بينها 187 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3165 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".