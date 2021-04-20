الطارف: إصابة 14 تلميذا بجروح في حادث انقلاب حافلة للنقل المدرسي ببوحجار

أصيب 14 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة مساء الثلاثاء في حادث انقلاب حافلة للنقل المدرسي التي كانت تقلهم و ذلك بدائرة بوحجار الحدودية بولاية الطارف، حسب ما علم من المكلف بالاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

وقد وقع الحادث على الطريق البلدي الرابط بين قرية وادي زيتون و مشتة الخامسة عندما فقد سائق الحافلة السيطرة على المركبة التي انحرفت مما أدى إلى "إصابة التلاميذ بجروح خفيفة نوعا ما''، وفقا لما أوضحه الملازم، سيف الدين مداسي.

وقد تنقل على الفور عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لدائرة بوحجار إلى عين المكان، استنادا للمتحدث .

وبعد تقديم الإسعافات الأولية، تم نقل التلاميذ الجرحى إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية لمدينة بوحجار، حيث تلقوا العلاج اللازم، كما أضاف نفس المصدر.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد اسباب و ملابسات هذا الحادث الذي وقع قبل ساعات قليلة من وقت الإفطار، مثلما تمت الإشارة إليه.