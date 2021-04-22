كورونا : 166 حالة جديدة مؤكدة من السلالات المتحورة البريطانية والنيجيرية بالجزائر

أكد معهد باستور بالجزائر, هذا الخميس, تسجيل 65 حالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2 من السلالة البريطانية B.1.1.7 و 101 حالة جديدة من السلالة النيجيرية B.1.525, حسب ما أفاد به بيان للمعهد.

وأوضح البيان أنه "في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV-2 في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم, تم تأكيد 65 حالة جديدة من السلالة البريطانية B.1.1.7 و مائة و واحد 101 حالة جديدة من السلالة النيجيرية B.1.525".

ويتعلق الأمر بالنسبة لحالات السلالة البريطانية بـ 29 حالة من ولاية الجزائر و07 حالات بكل من ولايات بجاية و تندوف و وهران و06 حالات بالبليدة و 03 حالات بغليزان,و حالتين 02 بكل من ولايتي ورقلة و البيض, و حالة واحدة 01 في كل من ولايتي تيارت و تيزي وزو.

وبالنسبة لـ 101 حالة المؤكدة من السلالة النيجيرية B.1.525 , فقد سجلتها ولاية الجزائر بـ 39 حالة وولاية وهران بـ 19 حالة, وولاية المدية بـ 16 حالة, إضافة إلى تسجيل 12 حالة بولاية الاغواط و 04 حالات في كل من ولايات بجاية و البويرة و03 حالات في كل من ولايات غليزان وعين صالح وحالة واحدة 01 في ولاية تقرت.

وتمت الإشارة بالمناسبة, إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالات المتحورة بالجزائر ارتفع إلى حد الآن إلى 143 حالة من السلالة البريطانية و230 حالة من السلالة النيجيرية.

وذكر معهد باستور في ختام بيانه بأن الالتزام بالتدابير الوقائية في إطار البروتوكول الصحي (التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة الواقية والغسل المتكرر لليدين) "يبقى أفضل ضمانا للحد من انتشار العدوى وتسجيل حالات جديدة".