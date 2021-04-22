كورونا:189 إصابة جديدة و135 حالة شفاء و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 135 مريضا للشفاء،حسبما كشفت عنه هذا الخميس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 120.363 حالة من بينها 189 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83.900 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3181 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار، توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.