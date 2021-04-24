رئيس الفاف يشيد بنتائج الأندية الجزائرية في المنافسات القارية

أشاد الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، شرف الدين عمارة، اليوم السبت، بالنتائج التي تحققها الأندية الجزائرية في مسابقتي رابطة أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، مؤكدا أن ذلك دليل على تطور الكرة المحلية.

وقال عمارة، في تصريحات أدلى بها للصحافة الجزائرية قبل سفره إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور قرعة بطولة كأس العرب: "أن وصول ثلاثة أندية جزائرية إلى أدوار متقدمة من رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية دليل على تطور الكرة المحلية رغم كل ما يُقال".وأضاف: "أتمنى أن تواصل هذه الأندية مشوارها بنجاح".

وتأهلت أندية شباب بلوزداد ومولودية الجزائرالى الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا، ناهيك عن بلوغ شبيبة القبائل نفس الدور بكأس الكونفدرالية.

في حين لا زال وفاق سطيف ينافس في سباق التأهل، حينما يستضيف أهلي بنغازي الليبي يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة، ولو أن حظوظه جدّ ضئيلة، في انتظار ما ستسفر نتائج الفرق الأخرى.

وتجري قرعة بطولة كأس العرب-2021 يوم الثلاثاء بالدوحة، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، بمشاركة 23 منتخباذ عربياذ للاعبين المحليين، وتقام مبارياتها شهر ديسمبر المقبل فوق ستة من ملاعب مونديال قطر 2022.

من جانب آخر، أكد الرئيس السابق لنادي شباب بلوزداد، أنه "يتطلع للاجتماع بمدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، في أقرب فرصة ممكنة سواء كان ذلك في الدوحة أو في مكان آخر".

ولفت شرف الدين عمارة إلى أن حضوره قرعة بطولة كأس العرب يمثل رسالة قوية بضرورة تواجد الجزائر في كل المحافل الكروية، موضحا أن الاتحادية الجزائرية تولي أهمية كبيرة لهذه البطولة.

كما أشار رئيس "الفاف" الجديد إلى أن "ورشة تكييف لوائح الهيئة الفيدرالية مع الاتحاد الدولي للعبة +الفيفا+ تسير في الطريح الصحيح".

وكان شرف الدين عمارة (56 سنة) قد انتخب رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم للعهدة الأولمبية 2021-2024 يوم 15 أبريل بالجزائر العاصمة.

وتحصلت قائمة عمارة -المترشح الوحيد- على 75 صوتا بـ "نعم" مقابل 13 صوتا بـ "لا" من أصل الـ88 المعبر عنها من قبل أعضاء الجمعية العامة لـ "الفاف".