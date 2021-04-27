وزارة الصحة:تسجيل أكثر من 1600 حالة استشفائية بوباء كورونا على المستوى الوطني

كشفت نائب مديرة بمديرية المصالح الاستشفائية بوزارة الصحة ياسف لمياء عن ارتفاع حالات الاستشفاء بوباء كورونا إلى أكثر من 1600 حالة استشفاء ،فيما وصلت نسبة تشبع الأسرة إلى ما يقارب 9 بالمائة.

وقالت ياسف لمياء في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء "سجلنا خلال هذه الايام تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد 19 حيث بلغت حوالي 1617 حالة استشفاء و213 حالة في الانعاش".

وبخصوص عدد الاسرة أشارت المتحدثة إلى "تخصيص 18 ألف و161 سرير لفائدة مرضى كورونا في حين بلغت نسبة تشبع الاسرة حوالي 8.90 بالمائة ، وسجلنا ما يقارب 14.92 بالمائة ما تعلق بالإنعاش".

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح كوفيد 19 بالمستشفيات تشهد ارتفاعا قلقا في عدد حالات الاستشفائية حيث اكد الأطباء أن الوضعية الوبائية الحالية تبعث على الخوف من تسجيل موجة ثالثة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية