حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا تتجاوز 4 ملايين ونصف

ذكرت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)في إفريقيا وصل إلى 4.524.702، حتى اليوم الأربعاء.

وذكرت المراكز الإفريقية، هيئة رعاية صحية متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي المكون من 55 عضوا، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في إفريقيا وصل إلى 120.802، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4.067.871 حالة.

وتعد جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة، بحسب الهيئة.

وفيما يخص حالات الإصابة، تعد منطقة جنوب القارة أكثر المناطق المتضررة من المرض، تليها المنطقتان الشمالية والشرقية، بينما تعد وسط إفريقيا هي المنطقة الأقل تضررا في القارة، بحسب الهيئة.