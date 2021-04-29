شرطة الاحتلال المغربي تعتقل قاصر صحراوي في مدينة العيون المحتلة

أقدمت شرطة الاحتلال المغربي على اعتقال التلميذ القاصر الصحراوي، محمد بوجمعة الصابي، من الشارع العام في مدينة العيون المحتل، حسبما أفاد به مصدر حقوقي صحراوي لوكالة الأنباء الصحراوية.

وأوضح المصدر ذاته أمس الأربعاء أن ظروف اعتقال التلميذ القاصر الصحراوي، محمد بوجمعة الصابي ، الذي ولد سنة 2005 والذي يتابع مشواره الدراسي مستوى أولى ثانوي، جاءت على خلفية المظاهرات السلمية التي شهدتها مدينة العيون المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك والتي تأتي تزامنا وحملة التضييق الممنهجة التي شنتها أجهزة الاستخبارات والشرطة المغربية بالزي الرسمي والمدني على منازل المناضلين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

ومن غير المستبعد - يضيف المصدر الحقوقي - أن "يمثل التلميذ القاصر الصحراوي محمد بوجمعة الصابي يوم الثلاثاء القادم الـ04 ماي القادم، أمام محكمة الاحتلال المغربي، بتهم ذات طابع جنائي من قبيل الرشق بالحجارة وإضرام النار بسيارات الشرطة المغربية، والتي تندرج في إطار حملة الاعتقالات التعسفية التي تشنها أجهزة المخابرات والشرطة المغربية في حق أبطال انتفاضة الاستقلال".