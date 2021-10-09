الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 331 الصادر عن وزارة الدفاع -الصحراوية.

وجاء في البيان انه يوم الجمعة استهدفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي تمركزات الاحتلال المغربي بمنطقة "اكرارة لحديد" بقطاع "الفرسية"، وقصفت تخندقاته بمنطقة "شمال احريشة ديرت" في قطاع حوزة واستهدفت جحوره بمنطقة "شمال اكليب ديرت" بنفس القطاع.

كما قصف الجيش الصحراوي مواقع قوات الاحتلال بمنطقة "اعظيم ام الجلود" في قطاع "اوسرد"، حيث شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من قاعدة الاحتلال المستهدفة ، لمدة ساعات، يضيف البيان.

وتستمر هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي .