الرئيس تبون يأمر بالإسراع في إطلاق بنك السكن و إتمام كل المشاريع السكنية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه، اليوم الأحد، للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بالإسراع في إطلاق بنك السكن وإتمام جميع البرامج السكنية في مختلف الصيغ لاسيما صيغة البيع بالإيجار، حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.

ولدى تعقيبه على عرض وزير السكن والعمران والمدينة حول وضعية إنجاز البرامج السكنية بصيغة البيع بالإيجار، والمقترحات المقدمة لاستكمال هذا البرنامج، أكد السيد تبون على "ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لإتمام كل برامج ومشاريع مختلف الصيغ السكنية خاصة تلك المتعلقة بصيغة البيع بالإيجار، تكريسا لالتزام الدولة بضمان توفير السكن للمواطنين لاسيما الطبقة الوسطى".

كما امر الرئيس بالإسراع في إطلاق بنك السكن بهدف تحكم أكبر في سياسة الإسكان، يجمع كل هيئات التمويل، ويفتح المجال للخواص للمشاركة في رأسماله، حسب نفس المصدر.

من جهة اخرى، وجه الرئيس تبون تعليمات بتشديد الرقابة ومنع كل المحاولات وعمليات تحويل الأراضي الفلاحية، خاصة المزروعة بالأشجار والمسقية، عن طابعها الأصلي.

كما قام رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة بإعداد نص قانوني لحماية الأراضي المملوكة للدولة وتسوية كل ملفات الملكيات العقارية العالقة، يضيف البيان.