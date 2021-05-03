كورونا : تسجيل لأول مرة 6 حالات من السلالة الهندية و37 حالة جديدة من السلالة البريطانية بالجزائر

أعلن معهد باستور بالجزائر, هذا الاثنين, أنه تم الكشف لأول مرة عن ست (6) حالات من السلالة الهندية (B.1.617) في ولاية تيبازة, في حين تم تسجيل 37 حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7), حسب ما أفاد به بيان للمعهد.

وأوضح ذات المصدر أنه تم اليوم "الكشف لأول مرة عن 06 حالات من السلالة الهندية (B.1.617), في ولاية تيبازة", مشيرا إلى أن هذه السلالة التي تم اكتشافها هي من "النوع الفرعي 2 (sous-type 2), الذي يحتوي على اختلافات مقارنة بالطفرة الهجينة المنتشرة حاليًا في الهند (غياب طفرة E484K)".

وبالمناسبة, ذكر معهد باستور بأن منظمة الصحة العالمية قد صنفت هذه السلالة على أنها "+سلالة تحت المراقبة+, يأتي ترتيبها بعد ما يسمى بالسلالات (المثيرة للقلق), المتمثلة في السلالات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية".

كما أفاد بيان المعهد أنه و"في إطار البحوث الجينية المتعلقة بمراقبة السلالات المتحورة لفيروس SARS-CoV-2 التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على العينات التي ترد إليه من مختلف الولايات, تم اليوم 3 ماي 2021 الكشف عن 37 حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7)".

وتتوزع هذه الحالات كالاتي: "23 حالة من ولاية الجزائر و05 حالات من ولاية البليدة و03 حالات من ولاية بجاية وحالة واحدة من ولاية قسنطينة وحالة واحدة من ولاية المدية وحالة واحدة من ولاية ميلة و03 حالات من ولاية المسيلة", مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من هذه السلالة منذ تاريخ 25 فيفري الفارط بلغ "180 حالة".

أما بالنسبة للسلالة النيجيرية (B.1.525), أوضح ذات البيان أنه "لم يتم الكشف عن أية حالة جديدة إلى حين كتابة هذا البيان (البحوث الجينية جارية حاليا)".

وبهذا وعلى ضوء ظهور هذه السلالات المختلفة, يدعو معهد باستور بالجزائر المواطنين إلى "الالتزام بأشد الصرامة بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي (ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين) والتي تمثل في هذه الظروف, الضمان الوحيد للحد من انتشار هذا الفيروس وتجنب تسجيل المزيد من الحالات".