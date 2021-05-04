وزارة الصحة تباشر الإجراءات اللازمة لـ" التكفل التام" بالحالة الصحية للفنان صالح أوقروت

04/05/2021 - 16:02

باشرت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات,  هذا الثلاثاء, الإجراءات اللازمة لـ"التكفل التام" بالحالة الصحية للفنان  القدير صالح أوقروت, على اثر زيارة أداها له وزير القطاع عبد الرحمان بن  بوزيد, بتكليف من رئيس الجمهورية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح البيان أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, قام  وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد  اليوم الثلاثاء, بزيارة الممثل القدير صالح أوقروت للاطمئنان على حالته  الصحية". 

وقد وعد الوزير - يضيف نفس المصدر - بالتكفل بالوضعية الصحية للممثل القدير  صالح أوقروت في أقرب الآجال ي حيث باشرت وزارة الصحة و السكان و إصلاح  المستشفيات الإجراءات اللازمة للتكفل التام بحالته الصحية".

يذكر أن الفنان صالح اوقروت يعتبر من الفنانين الذين تميزوا بحضورهم في  الساحة الفنية الجزائرية في السنوات الأخيرة و نال شهرة كبيرة بفضل أدائه  المقنع لشخصيات أصبحت محبوبة في الوسط الجماهيري.

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