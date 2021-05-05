فاينانشيال تايمز ترصد المخاوف الإفريقية لتوقف التلقيح ضد كورونا

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، الثلاثاء، أنه بينما تكافح الهند موجة ثانية "كارثية" من موجات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يراقب مسؤولو الصحة في إفريقيا بقلق توقف حملات التلقيح التي تعتمد بشكل كبير على واردات اللقاح القادمة من شبه القارة الهندية.

وقالت أيواد ألاكيجا، الرئيس المشارك لتحالف الاتحاد الأفريقي لإيصال لقاحات كوفيد–19 وتنسيق توزيعها - في تصريحات نقلتها الصحيفة في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني- حيث يموت حوالي 3 الاف شخص يوميا و قدمت دليلاذ على ما يمكن أن يحدث في إفريقيا إذا لم يتم تسريع حملات التطعيم بما قد يسمح للفيروس بالانتشار والتحور.

وقالت ترودي لانج مديرة شبكة الصحة العالمية في جامعة أكسفورد:أن "إفريقيا وأجزاء أخرى من العالم غير الملقحة في حاجة ماسة إلى اللحاق بالركب" واعتبرت أن "الهند تدق ناقوس الخطر بشكل مروع بشأن مخاطر التراخي".

من جانبها،ذكرت "فاينانشيال تايمز" أن مسؤولي الصحة الأفارقة يهدفون إلى تطعيم ما لا يقل عن 30 بالمائة من السكان البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة بحلول نهاية العام لترتفع النسبة إلى 60 بالمائة أو أكثر بعد ذلك غير أن قيود الإمداد والمشاكل اللوجستية وتردد المجتمع في الإقبال على اللقاحات تكشف جميعها بأن حملات التحصين في القارة السمراء لازالت غير منتظمة.

و أشارت الصحيفة إلى أن إفريقيا تلقت 32 مليون جرعة فقط من اللقاح منها 18 مليون جرعة وصلت إلى الناس فيما تشكل جرعات أكسفورد / أسترازينيكا القادمة من مبادرة كوفاكس الدولية متعدد الأطراف الجزء الأكبر من اللقاحات التي تم نشرها حتى الان غير أن الإمدادات جفت بعد أن منعت نيودلهي الصادرات من قبل معهد سيروم لتصنيع الأمصال في الهند والذي يعد أكبر شركة في العالم لتصنيع اللقاحات.

وقالت ألاكيجا في هذا الشأن:"لا توجد لقاحات لدينا ..

ومن الصعب القول بإن هناك مشكلة في الطرح عندما لا يكون لديك أي شيء لطرحه في الأساس"، مضيفة بأنه من غير المتوقع وصول إمدادات جديدة من كوفاكس حتى يونيو المقبل.

كما أبرزت الصحيفة البريطانية أن تلك الدول التي وزعت إمداداتها المحدودة بكفاءة بما في ذلك رواندا والسنغال وغانا وبوتسوانا استهلكت بالفعل جرعات كوفاكس التي بدأت في الوصول الشهر الماضي فقط ..

ومع ذلك،تمكنت رواندا وغانا وهما من بين أفضل الدول الأفريقية أداءذ في هذا الشأن من إعطاء أقل من ثلاث جرعات لكل 100 نسمة.

و أوضحت الصحيفة البريطانية أن عدد السكان الشباب في القارة بمتوسط عمر يبلغ 19 عاما وعدد وفيات كورونا المنخفض نسبيذا حتى الان دفع البعض إلى القول بأن إفريقيا قد لا تحتاج إلى تطعيم نسبة كبيرة من السكان للسيطرة على الوباء مثل بعض الأجزاء الأخرى من العالم ..

حيث توفي رسمياذ حوالي 120 ألف شخص فقط بسبب كوفيد في إفريقيا أي أقل من 4 بالمائة من الإجمالي العالمي على الرغم من أن هذا قد يقلل بشكل كبير من العدد الحقيقي.