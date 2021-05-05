تساقط أمطار غزيرة عبرعدة ولايات بداية من زوال هذا الأربعاء

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة تكون على شكل زخات رعدية أحيانا, تميز بداية من زوال اليوم الأربعاء عدة ولايات, حسبما جاء في بيان عن ذات الجهة.

وأوضح البيان أن تنبيها من المستوى الأول (اللون الأصفر) خاص بتساقط أمطار غزيرة تكون على شكل زخات رعدية أحيانا متوقعة بداية من زوال اليوم الأربعاء عبر كل من ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وباتنة وبسكرة وبشار وتيارت والجلفة وسطيف وسعيدة وقسنطينة والمسيلة والبيض وخنشلة وميلة والنعامة وغرداية والمنيعة وولاد جلال وبني عباس و تيميمون.