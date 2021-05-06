المسيلة:هلاك 4 أشخاص اثر الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم بولاية المسيلة على إثر التقلبات الجوية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أوردته هذا الخميس حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

ويتعلق الامر بشخص يبلغ من العمر 37 سنة تم انتشال جثته من على متن سيارة جرفتها مياه واد الخنق على مستوى الطريق الوطني رقم 46 ببلدية سليم وجثة شخص آخر (40 سنة) كان على متن سيارة جرفتها مياه الامطار المتدفقة على بعد 4 كلم من الطريق الوطني رقم 70 ببلدية عين الملح.

كما تمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال جثتي شخصين آخرين (امرأة وطفلة)، فيما لاتزال عملية البحث متواصلة عن 3 أشخاص كانوا على متن سيارة جرفتهم سيول واد جنان الرومية ببلدية بوسعادة بنفس الولاية.

وبولاية الجلفة، تم انقاذ 6 أشخاص كانوا على متن سيارتين محصورتين بالأوحال في منطقة فرطاسة وتوزارة وإخراج سيارتين محصورتين في منطقة الحواس.

وبولاية البيض، تم إنقاذ شخص على متن سيارة محصورة بالمياه بواد تفريغت ببلدية لبيض سيدي الشيخ واخراج 4 سيارات وشاحنتين محصورتين بسبب ارتفاع مياه الأمطار بالطرق الوطنية رقم 47, 06 و109.

وبولايتي سعيدة والأغواط, تم إخراج 4 شاحنات وحافلة وسيارة كانت محصورة داخل الأوحال وإنقاد عائلة متكونة من 10 أفراد، بالإضافة الى القيام بعدة عمليات امتصاص للمياه من داخل سكنات ومنشآت عبر العديد من الولايات.