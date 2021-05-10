الوادي : توقع إنتاج أزيد من 08 ملايين قنطار من البطاطس هذا الموسم

يتوقع إنتاج أزيد من ثمانية (8) ملايين قنطار من البطاطس خلال الموسم الفلاحي الجاري (2021)، حسبما أستفيد من مصالح الغرفة الفلاحية.

وتتربع زراعة البطاطس المتوقع جنيها على مساحة مزروعة تقدر بأزيد من 30 ألف هكتار وهي تمثل نسبة 30 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المزروعة المستغلة الموسم الفلاحي الجاري والمقدرة بأزيد من 100 ألف هكتار، كما أوضح الأمين العام للغرفة الفلاحية، أحمد عاشور.

وأكد المصدر ذاته أن المساحات المزروعة من البطاطس عرفت الموسم الفلاحي الجاري استقرارا مقارنة بالموسم الفلاحي المنقضي، أرجعه إلى استقرار أسعار هذا المادة ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق المحلية والوطنية نتيجة الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية للحفاظ على نشاط الفلاح والقدرة الشرائية للمستهلك.

وتنتشر زراعة البطاطس بنسب متفاوتة في أغلب أقاليم بلديات الولاية لاسيما البلديات السبع (7) ذات الطابع الفلاحي (المقرن وحاسي خليفة والطريفاوي والرقيبة والدبيلة وورماس وتغزوت) وهي البلديات التي تتوفر على مناطق زراعية شاسعة ذات قدرات عالية في إنتاج هذه المادة الغذائية.

وترتكز زراعتها بالمستثمرات الفلاحية التابعة لإقليم ثلاثة (3) بلديات (حاسي خليفة وورماس وتغزوت) التي تتوفر على أسواق وطنية لتسويق منتوج البطاطس بإعتبار هذه المناطق الزراعية تنتج ما نسبة 60 بالمائة من أجمالي إنتاج الولاية.

وتحتل ولاية الوادي الصدارة وطنيا في إنتاج محصول البطاطس بمساهمة بلغت 45 بالمائة من المنتوج الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية الوادي تتوفر على أصناف عديدة من مادة البطاطس بمتوسط إنتاج يصل ألى أزيد من 300 قنطار في الهكتار.