كورونا : 184 إصابة جديدة, 134 حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية

10/05/2021 - 16:08

سجلت 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و 7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 134 مريضا للشفاء,  حسب ما كشفت عنه, هذا الاثنين, وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في  بيان لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 124.288 حالة من بينها 184 إصابة  جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 86.554 شخص  والعدد الإجمالي للوفيات 3.335 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 29 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و14 ولاية  سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار, توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة, مع احترام  قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال  لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية,  إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء.

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