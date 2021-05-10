ارتفاع ضحايا القصف الصهيوني على غزة إلى 20 شهيدًا

10/05/2021 - 21:31

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي نفذه طيران الاحتلال الصهيوني، هذا الاثنين، على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة إلى 20 شهيدًا.

وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإنّ طائرات الاحتلال قصفت بغارتين شرق بلدة بيت حانون، وتواصل استهداف أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع ما أدى لاستشهاد 20 مواطنًا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة نحو 65 مواطنًا، 3 منهم وُصفت جروحهم بالخطيرة.

وقامت سلطات الاحتلال، مساء اليوم بغلق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع، حتى إشعار آخر، ومنعت إدخال البضائع والمواد التموينية واحتياجات أهالي القطاع.

وسوم:

العالم, الشرق الأوسط

طالع ايضاً

شرطة الإحتلال تقتحم المسجد الأقصى ووقوع إصابات كثيرة في صفوف الفلسطينيين
إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال
الجامعة العربية : تهجير الفلسطينيين بالقدس المحتلة "جريمة مكتملة الأركان"
فلسطين: الرئاسة ترحب بالمواقف الدولية الداعية لإجراء الانتخابات في القدس