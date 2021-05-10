ارتفاع ضحايا القصف الصهيوني على غزة إلى 20 شهيدًا

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي نفذه طيران الاحتلال الصهيوني، هذا الاثنين، على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة إلى 20 شهيدًا.

وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإنّ طائرات الاحتلال قصفت بغارتين شرق بلدة بيت حانون، وتواصل استهداف أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع ما أدى لاستشهاد 20 مواطنًا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة نحو 65 مواطنًا، 3 منهم وُصفت جروحهم بالخطيرة.

وقامت سلطات الاحتلال، مساء اليوم بغلق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع، حتى إشعار آخر، ومنعت إدخال البضائع والمواد التموينية واحتياجات أهالي القطاع.