كورونا: اللجنة العلمية تعطي الضوء الأخضر للسماح للجزائريين والأجانب بالدخول إلى البلاد وفق شروط صارمة

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، يوم الخميس ببوفاريك (البليدة)، أن اللجنة العلمية أعطت الضوء الأخضر للسماح للجزائريين والأجانب بدخول البلاد لكن بشروط جد صارمة، حفاظا على صحة المواطنين من فيروس كوفيد 19 خاصة في سلالاته المتحورة.

وعلى هامش زيارته لقسم الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية لبوفاريك، صرح الوزير "قمنا بدراسة وأعطينا توجيهاتنا، حسب توجيهات اللجنة العلمية، حتى نسمح عن قريب بدخول الجزائريين أو الأجانب لكن في ظل إجراءات صارمة جدا".

وأفاد في هذا الصدد بأنه "سيتعين على القادمين، جزائريين كانوا أو أجانب، فور وصولهم تقديم فحص ( بي.سي.آر) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التي نثق فيها".

وأوضح أنه و"بالنسبة لأصحاب الفحوص السلبية، يسمح لهم بالدخول مع تزويدهم بنصائح وتعليمات أما من يتبين أن فحصه إيجابي فيخضع للحجر لمدة 10 أيام"، مع العلم أن كافة التكاليف سواء تلك الخاصة بالحجر أو الفحوصات التي يخضع لها عند الوصول، تقع على عاتق المعني.

أما فيما يتعلق بالمسافرين القادمين من دول تشهد انتشارا كبيرا للفيروس في سلالاته المتحورة، فـ"سيخضعون لإجراءات أكثر"، خاصة وأن مؤشرات المرض لا تظهر أحيانا منذ البداية.

وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الأول عن قطاع الصحة إلى أنه وإن كانت مسألة إعادة فتح الحدود ليست من صلاحيات وزارته، إلا أن الجزائر لها علاقات اقتصادية وتجارية مع بعض الدول وهناك أجانب يأتون في هذا الإطار، ليشدد على أن هذه الإجراءات المتخذة تندرج في سياق "الحفاظ على مواطنينا من هذا الفيروس الجديد".

واكتشاف 14 حالة جديدة بالسلالة الهندية بالجنوب وتيزي وزو

من جانب أخر، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، على هامش زيارته للمؤسسة الاستشفائية لبوفاريك، أنه تم اكتشاف 13 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 المتحور في سلالته الهندية بجنوب البلاد وحالة أخرى بتيزي وزو، مما يرفع من العدد الإجمالي للإصابة بهذه السلالة بالجزائر إلى 20 حالة.

وعن أسباب ظهور حالات الإصابة بهذه السلالة من الفيروس، ذكر بن بوزيد بوجود عمال هنديين وصينين بقواعد الحياة بالصحراء وبأماكن أخرى من البلاد.

وكان قد سبق لمعهد باستور في الثالث من ماي الجاري، الإعلان عن اكتشاف ست حالات إصابة بالسلالة الهندية بولاية تيبازة وهذا لأول مرة بالجزائر.

وفي سؤال يتعلق بتصنيع اللقاح محليا، ذكر ابن بوزيد بأن وزير الصناعة الصيدلانية كان قد أعلن سابقا عن تصنيع الجزائر للقاح الروسي "سبوتنيك V" شهر سبتمبر المقبل مع إمكانية تصنيع لقاحات أخرى، مثمنا العمل القائم في هذا المسعى، بمساعدة الجهات المعنية وبتوصيات من رئيس الجمهورية.