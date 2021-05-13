الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء إلى 103

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني لليوم الرابع على التوالي عدوانها على قطاع غزة، حيث قصف عشرات المواقع والمنازل، موقعة المزيد من الشهداء والإصابات والدمار.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس أن حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إرتفع إلى 103 شهداء، من بينهم 27 طفلاً و 11 سيدة و 580 إصابة بجروح مختلفة، نتيجة سلسلة الغارات التي شنتها طائرات ومدفعية الاحتلال على عدة مناطق في القطاع.

كما أشارت مصادر فلسطينية إلى أن القصف الجوي شنته طائرات الاحتلال الحربية، على منطقة أم النصر في القرية البدوية وشمال بيت لاهيا، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على مناطق متفرقة في رفح جنوب القطاع.

في الوقت نفسه، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

كما أطلقت شرطة الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات المتواصلة في مدينة يافا، فيما ان اعتقال شابا فلسطينيا خلال اقتحامها قرية الجانية غرب رام الله.