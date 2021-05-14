مولودية الجزائر – الوداد البيضاوي : العميد في مواجهة خصم عنيد سهرة اليوم بملعب 5 جويلية

يواجه "العميد" منافسا مغربيا عنيدا يعتبر من بين المرشحين للتتويج باللقب القاري، حينما يواجه سهرة اليوم الوداد البيضاوي بملعب "5 جويلية" بداية من الساعة 20:00 ، حيث سيتمثل هدف ممثل الجزائر في تحقيق نتيجة ايجابية قبل مباراة العودة المقررة بعد أسبوع.

ولن تكون مهمة المولودية يسيرة في المقابلة أمام متصدر مرحلة الذهاب في البطولة المغربية و المتقدم في الترتيب العام على غريمه الرجاء البيضاوي.

ويتعين على فريق مولودية الجزائر المتأثر هو الآخر بخروجه من سباق كأس الرابطة على يد جاره و غريمه الازلي اتحاد الجزائر (2-0)، بذل كل الجهود الممكنة من اجل تجاوز عقبة الضيف " الثقيل" الذي لم يسجل سوى هزيمتين منذ بداية منافسة رابطة الابطال الافريقية .

و عن هذه المقابلة، اكد مدرب المولودية نبيل نغيز: "حقيقة ، فريق الوداد البيضاوي يعد من بين اهم الفرق المرشحة للتتويج باللقب، لكن هذا لا ينقص شيئا من عزيمتنا في تشريف كرة القدم الجزائرية و مولودية الجزائر (...) فسواء داخل الديار او بالدار البيضاء يجب علينا ان نتحلى بالثقة اللازمة و النزعة الانتصارية من اجل بلوغ الاهداف (...) الامر الاكيد اننا سنبذل كل جهودنا من اجل تحقيق نتيجة جيدة نعبد بها الطريق لقادم التحديات ".

وستدار هذه المقابلة من قبل طاقم تحكيم اثيوبي بقيادة الحكم الرئيسي باملاك تيسيما بمساعدة مواطنيه فاتسون و ايريك ايمافو .