كورونا: 170 إصابة جديدة، 134 حالة شفاء و 5 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الاخيرة

سجلت 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 134 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الجمعة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 125.059 حالة، من بينها 170 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 87.137 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.360 حالة.

كما يتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة و 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار، توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة، مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.