ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 248 إثر عمليات انتشال لمفقودين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 248 جراء موجة التوتر مع الكيان الصهيوني على مدار الأيام الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان إن بين القتلى 66 طفلا و39 امرأة و17 مسنا، بينما بلغ عدد الجرحى 1.948 إصابة بينهم حالات خطيرة.

وجاء ذلك بعد عمليات بحث وانتشال لجثامين مفقودين قضوا تحت ركام منازل وبنايات سكنية وداخل أنفاق أرضية.

وساد الهدوء قطاع غزة ومحيطه بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية فجر اليوم إثر 11 يوما من المواجهة الدموية بينهما ما وضع حدا لأسوأ موجة عنف تشهدها المنطقة منذ سنوات.

ولم تسجل أي حوادث توتر ميداني في قطاع غزة أو البلدات والمستوطنات الصهيونية المحاذية له في ظل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي نتج عن وساطة من مصر بدعم إقليمي ودولي.

وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، إن المقاومة الفلسطينية وجهت "ضربة مؤلمة وموجعة" ستترك أثارها على إسرائيل.

وأضاف هنية في كلمة متلفزة بمناسبة اتفاق وقف إطلاق النار، أن موجة التوتر التي اندلعت مع الكيان الصهيوني منذ العاشر من ماي الجاري على مدار 11 يوما "لها ما بعدها والقدس هي محور الصراع".

واعتبر هنية، أن المقاومة حققت "نصرا استراتيجيا لأن ما بعد المعركة ليست كما كانت قبلها وفتحت الباب لمراحل جديدة ستشهد الكثير من الانتصارات والنجاحات وبناء الاستراتيجيات على كافة المستويات".